Pierre FERRET

Responsable du Pôle Interventions et du Devoir de Mémoire, j’étais en charge de relations publiques au sein du Cabinet du Député-maire d’une ville de plus de 180 000 habitants. Je coordonnais les interactions entre le Maire, les élus, l’administration et les interlocuteurs externes. J’organisais les cérémonies officielle et suivais les dossiers politiquement sensibles.



Préalablement Directeur adjoint du Centre Culturel Français d’Ouzbékistan, j’ai développé la diplomatie d’influence en assurant la gestion des représentations du Directeur et l’encadrement d’une équipe multiculturelle. Puis Conseiller Politique au Ministère des Affaires étrangères à Paris, j’ai mis en œuvre les décisions budgétaires et assuré le pilotage du réseau culturel d’une quinzaine de pays.



Mon poste de Directeur local de l’Urgence et du Secourisme à la Croix Rouge, mes expériences professionnelles et ma formation juridique, confirment mes compétences et mes capacités de polyvalence. Ces années au Ministère des affaires étrangères et dans le réseau diplomatique, évaluées positivement par mes supérieurs, m’ont permis de valoriser mon sens du relationnel. Disponible et réactif, je suis déterminé à satisfaire efficacement.



Mes compétences :

Administratif

Droit communautaire

Droit européen

Droit

International

Droit public

Juriste

Diplomatie

Politique

Sciences politiques