Roger FERRET

J'exerce les missions suivantes :

-Etudes de marché concernant les intrants agricoles et plus précisément les produits phytosanitaires

-Ingénierie d'études consacrées à l'environnement agricole et plus particulièrement à la gestion des déchets issus de l'agrofournitures, par exemple pour le compte de l'éco-organisme ADIVALOR.

-Formateur dans le cadre de l'obtention du CERTIPHYTO voie D



A l'origine ingénieur agro spécialisé en protection des cultures , mon expertise a été peu à peu acquise au cours de mon parcours professionnel, plus de 29 ans passés dans le secteur de la fabrication et de la distribution des produits phyto-pharmaceutiques. J'ai exercé des responsabilités très variées (ingénieur technico-commercial, commercial, acheteur dans une centrale d'achats, marketing, responsable marketing & communication), dans des structures très différentes (PME, multinationales, en freelance), dans des régions et sur des cultures variées (Bretagne, Antilles, France entière).

Consultant indépendant pendant plusieurs années de 2007 à 2015, puis Directeur Marketing & communication chez Sapec Agro France jusqu'en aout 2018, j'ai pu apporter mon expertise "marketing et communication" à plusieurs sociétés spécialisées en produits phytopharmaceutiques, de pulvérisateurs agricoles, d'amendements et de fertilisation, .

Depuis 2010 des formations complémentaires (par exemple sur la santé à l'INMA* de Tours) m'ont permis de former plus de 480 agriculteurs pour l'obtention de leur certificat individuel (CERTIPHYTO**).

Dans le cadre d'ADIVALOR*** j'ai réalisé en 2010 l'ingénierie d'une étude sur les déchets issus des traitements des effluents phytopharmaceutiques, étude destinée aux agences de l'eau Rhône- Alpes-Corse et Adour-Garonne. J'ai également participé de 2012 à 2014 à une étude sur les filières de récupérations des déchets de l'agriculture dans les DOM. Actuellement en charge pour ADIVALOR du suivi et du développement de la filière ECO-EPI pérenne et nationale de collecte et de traitement des EPI (équipements de protection individuelle usagés)



Mes compétences :

Phytosanitaire

Communication

Agronomie

Marketing

Agriculture

Formation