Pierre FEUILLETTE

J’interviens dans le cadre d’études de prix tous corps d’état en Construction et en Réhabilitation.



Mes principales missions :



- Analyse des pièces du dossier (techniques, graphiques, administratives...)

- Analyse des risques (liés à la règlementation, l’environnement, les techniques...)

- Consultation des fournisseurs et des sous-traitants

- Chiffrage et optimisation de l’étude du projet

- Remise du prix au client et suivi des avancées techniques et économiques du dossier

- Transfère du dossier Etudes de Prix vers les équipes travaux





Mes compétences :

AutoCAD