Je travaille avec certains des MJPM libéraux et des Organismes de Tutelles à leur entière satisfaction, principalement pour les contrats ACS et Complémentaire Santé de leurs protégés ou usagers.



Compétitif 3 fois sur 4, je me dis que ce que je peux concrètement pour eux, je le peux certainement pour ceux qui viendront me rejoindre sur VIADEO.



A bientôt donc

Pierre-Yves