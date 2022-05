Pierre FIERLING

De formation initiale géographe-urbaniste, mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir toutes les connaissances et les savoir-faire utiles à la mise en œuvre de politiques et de projets dans les domaines des transports publics urbains, interurbains et ferroviaires. Mon expérience s'est forgée tant dans des entreprises privées (bureau d'études, exploitants) que dans des instances publiques (Agences d'urbanisme, collectivités). Par ailleurs, mes fonctions m'ont permis de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de projets d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage publique, de la phase amont (expression de besoin, diagnostic, études préalables/PRO) à la phase opérationnelle (suivi de maîtrise d’œuvre, administratif et financier), en fonctionnant en mode projet.

Les questions de l'évolution des comportements de mobilité, des solutions alternatives et intelligentes sont des champs d'expérimentation qu'il me plait de parcourir. Le rapport aux territoires et aux projets d'aménagements sont le quotidien de mon activité professionnelle.

J'accorde une place centrale à "l'usager-client final" dans les différentes instances de concertation que je pilote (Comité locaux d'usagers, concertation avec des utilisateurs, réflexion avec les personnes à besoins spécifiques...), en relation permanente et en coordination avec mes partenaires (élus, exploitants, autres AOT...).

Ayant bénéficié d'une formation par des professionnels en exercice, j'interviens à mon tour pour partager mes expériences, tant en formation initiale (3e année Génie Civil INSA, M1 de la Faculté de Géographie et d'aménagement de Strasbourg) qu'en formation continue au profit d'instances reconnues ( École Nationale des Ponts et Chaussées, CNFPT, ADEME, CEREMA...).

D'autres thématiques guident mon action : politique régionale, autopromotion et économie sociale et solidaire, mobilités alternatives et nouvelles technologie, urbanisme et services dans les quartiers gares, plans climats territoriaux et territoires à énergies positives, benchmark des politiques Suisses et Allemandes...





Mes compétences :

Aménagement du territoire

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Urbanisme

Economie sociale et solidaire

Communication

Transport

Enseignement universitaire