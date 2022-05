Pierre FILIATRE

Diplomé en septembre d'un Bâchelor spécialisé en Marketing, E business, Management et Gestion à l'Ecole de Gestion et de Commerce de l'Ain (mention assez bien).



A la suite de ce diplôme, j'ai créé ma micro entreprise spécialisée dans les prestations de service en web-marketing.



Bien qu'ayant des clients réguliers, je reste toujours à la recherche de nouvelles collaborations et suis ouvert à toute idée de nouveaux projets.



En parallèle de cette activité, je suis activement à la recherche d'un emploi toujours dans le secteur du marketing et du ebusiness.



Volontaire et dynamique je suis avide de nouvelles aventures et est motivé pour la réalisation de nombreux projets.



Mes compétences :

Webmarketing

Marketing

Relationnel

E-commerce

Réseaux sociaux

SEO

Communication

Marketing stratégique

E-business