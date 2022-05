Pierre FINAZZI

Bonjour!



En rapide et concis:

-Formation Technique (Bac Electrotechnique et BTS Maintenance Industrielle) et Commerciale (Licence CPSI)



-Travail à l'étranger (Dublin) pendant quasiment 1 an, mon anglais est de très bon niveau



-Assistant Commercial BtoB pour un fabriquant de composant électronique



-Conseiller clientèle particulier en agence bancaire



-Commercial BtoB chez "l’un des leaders de la vente direct de consommables et de produits de fixation dans le domaine du bâtiment et de l’automobile en Europe"



-Technico Co pour Brammer, leader européen dans la distribution en maintenance industrielle



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie