Pierre FLÜRY-HERARD

Issu d'une formation d'école de commerce franco-allemande et d'un master en Intelligence Economique et management des organisations, je dispose aujourd'hui d'une tres bonne maitrise des langues (anglais courant, allemand bilingue). Mon expérience de 4 ans chez BNP Paribas m'a permis d'affirmer au contact client mes compétences en communication acquise par le biais de mon master 2 (grace en particulier au cours de "Lobbying" et "Gestion et Communication de crise")



Je travaille actuellement pour une ONG chilienne: ONG Plan Bee.

Je suis responsables des relations internationales avec les ambassades presentes à Santiago (France, Allemagne, RU, USA, Canada et bien d'autres).



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commerciale

Communication

communication financière

Compétence commerciale

Compétences en communication

compétences linguistiques

Linguistiques