Pierre FOCHESATO

fochesatopierre@yahoo.fr

Tél : 06.08.57.28.56

Permis: A B C E, F C O S, CACES 1-3-5



RESPONSABLE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2017 juillet Responsable Pôle Exploitation, Transport et Logistique

2018 juillet Responsable Déchetteries Dordogne/Gironde USTOM Collectivité Territoriale CDD



2016-2017 Création d’entreprise immobilière ESPAGNE ALICANTE



2012 janvier Responsable Régional PLV Coca Cola/Nestlé

2015 décembre Section des stocks, coordination réception/production/expédition

Planification et organisation des expéditions régionales. Gestion des plannings

Management opérationnel

Préparateurs de commandes, chef d’équipe, cariste ,Réceptionnaire, charge d'expédition

Équipe de 10 personnes et 150 commerciaux iles de France Sud.

Recrutement/formation, Entretien d’évaluation annuel







2008 octobre Responsable d’agence T.S.E Express Médical

2011 avril





2006 janvier Responsable d’exploitation Transport SAVAC

2008 mars Responsable planning week-end



2000 février Responsable logistique AUCHANDIRECT

2005 juin



1993 septembre Agent exploitation et logistique IPODEC (RUNGIS 94 CDI)

1999 novembre



FORMATION ET DIPLOME



2018 Formation coaching management managériales USTOM

Cabinet EXPENSIA Bordeaux



2005 Formation aux compétences managériales et aux cadres réglementaires du transport

AFT IFTIM



1989 BTS Transport et Logistique

AFT IFTIM



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



Informatique : Word, Excel, PTV, Magistor, AS 400, ERP Microsoft Dynamics, Navision SQL Speed, ERP divers



Langues : Nationalité : Française

Anglais : Notion niveau scolaire

Espagnol : Bon niveau (lu, parlé, écrit)

Italien : Bon niveau (lu, parlé, écrit)



Mes compétences :

Informatique

Logistique

Gestion des stocks et approvisionnement

Encadrement

Transport de marchandises

PLV

PERMIS A B C E

CACES 1 3 5

Responsable quai

Gestion de parc automobile

Gestion des stocks

Responsable d'agence

Chef d'équipe