Pierre FOTTORINO

FR : Ingénieur diplômé de l'école du CESI d'Angoulême, je recherche une entreprise me permettant de mettre à contribution mon esprit d'analyse et mes idées d'innovation et d'optimisation dans un contexte d'amélioration continue.

Ma formation généraliste me permet de m'adapter à différentes situations, notamment dans la gestion de projet, et je bénéficie d'une expérience dans le domaine des méthodes-process et de la maintenance.

Mes capacités de communication en anglais me permettent de travailler aisément à l'international.



EN : As a recently graduated CESI engineer, I am looking for a company where I could use my analytical method and where my ideas for the continuous improvement are welcome.

My training allows me to be very versatile and adapt to most situations, which is very convenient in the project management. I benefit from a 3 year experience in methods and maintenance.

My level in English allows me to work worldwide.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010

Conduite du changement

Dynamisme

Empathie