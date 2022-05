Pierre FOUCAUD

Je suis commercial pour ID Copies, entreprise dirigée par Stéphane HOUSSAIS, distributeur indépendant basé aux Sorinières en Loire Atlantique. Certifié par CANON et RICOH, nous assurons la vente et la maintenance de nos équipements grâce à notre propre équipe de techniciens sur les Pays de la Loire.

Forts de notre expérience, nous pouvons étudier votre parc de matériels pour :

réduire les coûts de fonctionnement, acquérir de nouvelles fonctionnalités, adapter vos équipements à vos nouveaux besoins, optimiser et pérenniser le parc en place, optimiser la gestion électronique des documents et améliorer les solutions de numérisations en entreprise.

Une des membres fondateurs du groupe BNI Côte de Jade dont je suis toujours l'un des membres, je suis présent en Loire Atlantique et plus spécifiquement sur les Pays de Retz

Localisation : NANTES - Pays de Retz



Mes compétences :

Handball

GED