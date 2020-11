Jeaneau RÉGIS

Notre société est spécialisé dans la recommandation de professionnels et le développement commercial, avec nos partenaires dans le génie climatique, l'optimisation fiscale, l'assurance professionnelle ainsi que le développement personnel c'est plus de 1700 professionnels actifs autour de nos valeurs :



la Confiance, le partage, l'Humain, l'humilité.



Avec nous, reprenez la main sur vos propres réseaux et récompensez les personnes de votre entourage professionnel et personnel qui savent vous prescrire, vous recommander.



Sens,

Unité,

Professionnel,

Opportunité.



Chez convergence, on privilégie le bon Sens, l'Unité, le Professionnalisme et les Opportunité de nouveau business d'Humain à Humain.



Mes compétences :



Développement commercial - Communication - Stratégie - Coaching