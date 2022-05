Pierre FOUCHIER

Diplômé du BTS Opticien Lunetier, j’exerce mon métier d’opticien depuis Juin 2008. J’ai débuté au sein d’un magasin indépendant pendant une courte période, puis j’ai rejoint le groupe Grand Vision et son enseigne La Générale d’Optique, au sein des magasins de Bordeaux puis de Nantes, où je travaille actuellement.



Au cours de ces années de pratique, j’ai pu acquérir une solide expérience du métier, en développant mon écoute et mes connaissances, pour répondre aux besoins des clients. Réussir à fidéliser une clientèle, être au service d’un métier proche des personnes et développer le chiffre d’affaire du magasin, est pour moi un but quotidien dans ma vie professionnelle.

J’aime particulièrement l’aspect technique et manuel de cette profession, c’est pourquoi j’ai acquis la responsabilité de référent technique, pour les montages et les examens de vue, au sein de l’équipe avec laquelle je travaille aujourd’hui.



Mes compétences :

Gestions du ⅓ payant mutuelles, rappel des devis

Aménagement du facing, gestion du stock

Montages, perçages, réparations diverses

Accueil, conseil, recherche des besoins du client

Vérifications visuelles, prise en charge des inada