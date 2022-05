Pierre FOULON

Bonjour,

Consultant auprès des entreprises ayant une problématique avec le chanvre sur les questions de la production , la valorisation des produits ou la commercialisation, je partage mon temps entre la France et le Canada.

Je suis également spécialisé dans le négoce du chanvre industriel , sous toutes ses formes , fibres, chènevotte , graines, et toutes ses applications .

Notre site de vente en ligne de produits issus du chanvre est ouvert.(www.chanvreservice.com)

Ce site s'adresse a tous ceux qui ont a cœur de s'entourer de produits de qualité sains et naturels et découvrez l'univers d'une plante aux multiples facettes et aux qualités innombrables.

N’hésiter pas , si vous êtes fournisseurs de produits en chanvre , a nous faire part de vos propositions , nous serons heureux de vous y héberger.



Mais aussi

création d'un nouvel outil de défibrage de la paille de chanvre en unité mobile pouvant intéresser des groupements de producteurs , sur l'ensemble du territoire



Mes compétences :

Export

Agriculture

Agronomie