Pierre FRADIN

Coach professionnel certifiè par l'Académie du coaching, je suis aujourd'hui Directeur de cabinet de la secrétaire générale de la Cnamts. Outre les missions classiques d'un "dircab", j'anime une équpe de 6 personnes chargées de responsabilités transverses (RSE, baromètres social, space planning, communicatin managériale, etc.).

J'étais auparavant "consultant interne" au sein de la Mission Organisation du Secrétariat général. Cette petite équipe de 7 personnes, conseille les directions qui ressentent le besoin de réfléchir à leurs pratiques, à leurs modes de fonctionnement et à leurs réslutats. J'ai apporté notamment à la Mission mon expérience en conduite du changement et en communication managériale.



J'ai commencé ma carrière comme directeur d'une organisation professionnelle agricole (fédération spécialisée de la FNSEA) chargée des producteurs de l'horticulture et des pépinières. Outre des actions de formation et de mobilisation des chefs d'entreprises, responsables professionnels du secteur, j'ai animé la communication institutionnelle et corporate de l'organisation. Ces activités de communication d'influence et de lobbying, m'ont valu de conduire un certain nombre d'actions qui ont contribué au retour à 5,5% de la TVA appliquée aux produits agricoles. A l'époque, en 1994, le ministre du budget qui a pris cette décision était un certain... Nicolas Sarkozy.

J'ai ensuite exercé des activités de consultant en communication pendant près de 6 ans, dans les domaines de la communication corporate, de la communication de crise et de la gestion des relais d'opinion, de la communication sociale, managériale, ressources humaines et de la conduite du changement. Ces différentes expériences m'ont ensuite conduit, de 2002 à 2009 à animer la communication interne de la Cnamts et le réseau des chargés de communication de l'Assurance maladie.

J'ai vécu en parallèle un certain nombre d'expériences qui m'ont passionné, parmi lesquelles : l'animation d'un cours de communication corporate pour des élèves en licence ; la conception et l'animation de sessions de formation professionnelle en communication de crise ; l'accompagnement d'étudiants de l'Ipag en tant que tuteur ; la vice-présidence du conseil de l'un des quartiers de ma commune, Rueil-Malmaison ; le secrétariat général d'une association de promotion de l'identité européenne, Unirope, au côté de Georges Picard, malheureusement décédé aujourd'hui. Ce dernier est le traducteur de la meilleure version française de l'hymne européen et par ailleurs le créateur de l'expression aujourd'hui acceptée par la langue française de "convivance", dont il a en son temps créé la "charte européenne".



Outre mes actuelles responsabilités professionnelles, je suis chargé d'enseignement à Paris II, ou j'interviens depuis 2 ans en tant que tuteur d'étudiants en "Coaching - développement personnel". Après avoir enseigné la communication corporate et institutionnelle plusieurs années (jusqu'en 2009) en année de Licence à l'Université d'Evry, j'ai animé le cours de "communication interne" à l'ESG Paris, pour des étudiants en 5ème année de MBA, expérience que j'ai trouvé particulièrement enrichissante intellectuellement et personnellement.



Aujourd'hui, je suis coach certifié par l'Académie du Coaching (juin 2011). Mes domaines de prédilection sont le coaching individuel, de managers et de dirigeants.



Mes compétences :

Communication interne

Communication de crise

Coaching

Accompagnement du changement

Conseil

Communication

Assurance maladie

Orientation professionnelle