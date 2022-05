Pierre-Francis LOBE

Mes compétences :

Tomcat

SQL

Oracle Database

Informatica

Linux

UNIX

Marchés financiers

Hadoop

MapR

Lutte contre la fraude

NetReveal

Lutte anti-blanchiment

Sécurité financière

Java

Big Data

Seagate Crystal Reports

shell scripting

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Informatica Analytics Package > Informatica PowerC

Futures Operations

ETL

Detica NetReveal

C++

C Programming Language