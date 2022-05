Pierre-Franck HERBINET, espoir du Centre en Franche-Comté



Comme Victor Hugo en 1802, Pierre-Franck Herbinet est né en 1976 à Besançon, une ville solidaire et innovante. Ayant vécu à Dijon, Amiens et Paris, il développa une étude en faveur de l'Italie et de l'Allemagne, puis il rejoint en 2000 la génération Erasmus à Birmingham sur le campus d' Aston university. Sherpa de Corinne Lepage en 2010, lauréat de Terra Nova à Strasbourg en 2011 avec Olivier Ferrand, luttant contre la torture avec l'ACAT en 2012, Pierre-Franck Herbinet assiste le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe sis au Parlement européen. En 2012, l'Eurodéputée Nathalie Griesbeck offre un lancement officiel sur la scène diplomatique en la qualité d'espoir centriste pour la région Franche-Comté. Sherpa, diplomate et secrétaire général, Pierre-Franck Herbinet a foi en le projet européen à Amsterdam, Vienne, Prague, Varsovie, Copenhague, Luxembourg, Athènes, Helsinki, Tallinn, La Valette, Dublin, Bratislava, Riga, Bucarest, Berlin, Budapest, Madrid, Nicosie, Stockholm, Bruxelles, Rome, Ljubljana, Sofia, Lisbonne, Zagreb, Vilnius et Paris.



Mes compétences :

Diplomatie

Informatique

Négociation commerciale

Marketing

Ecriture