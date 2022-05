Pierre FRANCO

Editeur, journaliste, directeur artistique puis PDG de Letterbox depuis 1985, je suis maintenant consultant en stratégies de communication produit.



Stratégie produit : Depuis le choix du produit jusqu'à sa livraison, je vous assiste dans toutes les étapes : budget, cibles, fournisseurs, rendu-qualité, évaluation et continuité.

Créations : Pour les nouvelles sociétés, je vous conseille depuis le projet : business plan, locaux, recrutement, logo et image web, site, coaching d'équipe, développement produit, études de marchés.

Transmission d'entreprise : prise en main, conseil et orientation vers les professionnels : expert comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires qui seront à même d'assurer pour chacun dans leur domaine le succès de votre projet de vente ou de reprise.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse des besoins