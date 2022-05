Pierre François COLLEU

Depuis 1971(stagaire et etudiant entre 71 et 76) je travaille )dans les médias écrits et audiovisuels avec une triple compétence :

Journaliste, Editeur et Conseil en stratégie médias 'publicité-marketing -contenus et transversalment organisation et finances).

Après un parcours universitaire dense (Sciences Po Paris et Columbia University New York -Master of Science))et une vie professionnelle de plus de vingt ans dans de grandes entreprises médias (Bayard Presse, Le groupe Express Expansion, le groupe Lagardère (dont Interdeco) à des postes de management : directeur marketing et commercial, DGA,DG et mandataire social, j'ai depuis 2002 co-créé trois entreprises : une dans les médias , une dans la formation high tech et la troisième dans la logistique; ces trois entreprises sont toutes en croissance et certaines ont dépassé plus de 50 collaborateurs. Par ailleurs, j'assure depuis 8 ans la Présidence de L'association Media Institute qui offre un espace de réflexion et de formation continue aux acteurs de la filière Médias Publicité.

Je suis passionné par les développements des médias et des métiers annexes qu'ils engendrent notamment grâce au digital et aux leviers marketing qu'ils génèrent.



Mes compétences :

Business

Contenu marketing

Formation

Formation à distance

Marketing

Organisation

Video