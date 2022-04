Charles BOUY

Après un parcours de direction générale de sociétés financières dédiées à faciliter l'accès au crédit à leurs clients (Professionnels pour leurs investissements ou particuliers pour leur logement) grâce aux techniques de caution, mon intérèt pour les PME m'a amené au rapprochement d'entreprises.



En 2007 j'ai repris le cabinet de M&A AxeMedia, spécialiste de la presse , de la communication et des media que j'ai cédé en 2011.



Depuis 2012 je dirige la sté de conseil M & A ActBusiness. Notre activité est centrée sur la cession d'entreprises de la presse, de la communictaion des agences de communication et des secteurs proches.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise et organisation

Stratégie de communication

Gestion

Direction générale

Assurance

MOA

Management

Conseil

LBO

Santé

Back office