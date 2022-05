Pierre-François CORNAILLE

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs, je dispose d'une expérience professionnelle de onze ans en BTP/ Génie Civil pendant lesquels j'ai développé et étoffé les connaissances et compétences suivantes :



• Suivi de projets en phase conception et DCE (MOE), appel d’offre et exécution (Entreprises)

• Aspects techniques et administratifs de projet, gestion d’interfaces en site très contraint

• Méthodologies et techniques de chantier

• Collecte, organisation, planification, coordination et synthèse, retours d'expérience

• Communication, préparation et animation de réunions, rédaction de compte-rendus

• Management de projeteurs, de stagiaires

• Elaboration de phasages, méthodologies, notes de calculs, plans d’ouvrages provisoires, d'installations de chantier, gros-œuvre, ferraillages, tous corps d’état et métrés

• Organisation et suivi des diffusions et avis/visas de documents d’exécution

• Connaissances en structures béton armé, constructions métalliques (BAEL, Eurocodes) et en géotechnique



Je dispose par ailleurs de connaissances informatiques sur les logiciels suivants :

AutoCad 2016, RdM6, Maple, Castem (connaissances approfondies);

Revit 2014, Solidworks, SDS, Algor, Robot (notions).



Je suis de nationalité française.

Je suis mobile dans la région parisienne (titulaire du permis B, véhiculé).



Mes compétences :

BTP

Génie civil

AutoCAD

Ingénierie

R&D

Management

Gestion de projet