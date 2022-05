Pierre-François GAUTER

Diplômé d’un DECF, et fort d'une expérience professionnelle significative reconnue dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, je possède aussi de solides compétences en termes d'encadrement et de pédagogie.



Tout au long de mon parcours, j'ai été amené à participer à l'optimisation de la comptabilité d’entreprises en travaillant sur leurs flux d'informations, leurs automatisations et leurs conséquences fiscales. Mes connaissances accrues des tableurs (notamment d’Excel) m’ont permis de développer des outils très innovants et performants permettant d’atteindre les objectifs souhaités par ma direction.



J’ai activement participé avec le Directeur Administratif et Financier à faire évoluer la comptabilité générale, les écritures de budget et le reporting. Travailler au seing d’une société anglo-saxonne m’a également donné l’occasion de perfectionner mon anglais aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.



Je maîtrise particulièrement bien les logiciels de la gamme Sage (Sage ligne 100 Comptabilité et payes – Koala). J'ai élaboré des interfaces permettant l’import de données entre les logiciels de paies et de comptabilité mais aussi l’import d’écritures via un tableur vers le logiciel de comptabilité.



Très impliqué dans mon travail, je suis à l’écoute de la direction et également de l’équipe avec laquelle je travaille.



Rigoureux, méthodique, organisé et ouvert, j'espère que mes attentes coïncideront avec vos besoins.





Mes compétences :

Reporting et budgets

Excel

Clôture annuelle

Consolidation

Paies

Gestion de trésorerie