Pierre-François LAMOURE

Diplomé d'un BTS communication des entreprises et d'un diplôme international en marketing et publicité delivré par l'International Advertising Association (BAC+3), j'ai réalisé différents stages notamment chez Publicis Soleil. Après 1 an passé chez Mc Cann Erickson Paris, j'ai rejoint le groupe IMPLICOM en 2002 en tant chef de publicité pour y exercer aujourd'hui le poste de chef de groupe sur des problématiques 360 °.

En Janvier 2009, je deviens Directeur Général de Creaperf, Web Agency full services.

En 2013, après un déménagement à Nantes, je lance avec 7 associés un espace de coworking au coeur de Nantes : La Prairie.

Depuis décembre 2014, j'occupe le poste de Directeur de Projet au sein du groupe Antares, et pilote l'agence digitale Leo basée à Nantes, au sein de l'espace de coworking dont j'ai la charge.



Mes compétences :

Affiliation

Communication

Communication on line

Directeur commercial

Internet

Stratégie

AMOA

Applications mobiles

Ux design