Pierre-François RIVEL

Plus de 15 ans dans le milieu du commerce m'ont amené à maîtriser la gestion et le développement d'un portefeuille client, la négociation et l'offre commerciale, l'organisation et la planification des visites clients, ainsi que l'amélioration des relations avec ces derniers.

Mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir une certaine aisance dans le travail en équipe et le management, dans la stratégie commerciale et marketing, dans l'établissement de plans d'actions, dans le suivi de projets, ou d'autres domaines tel que le droit commercial et les ressources humaines.