Pierre-François TOURNADE

Depuis 10 ans, j’évolue dans les métiers de l’audiovisuel, un environnement professionnel qui me passionne. Je maîtrise aujourd'hui l'intégralité de la chaîne de production d'un film, de l'écriture à la captation en passant par la post production. J'ai aussi une certaine expertise en marché publique, j'ai en effet participé à la rédaction de cahier des charges pour l'équipement des salles de cours et autres amphithéâtre en projection et autres visioconférence. Ma polyvalence est un atout certain.



Entrons en contact et développons ensemble notre réseaux...



Mes compétences :

Montage

Maintenance

Audiovisuel

Réalisation audiovisuelle

Visioconférence et audioconférence

Montage vidéo

Prise de vue vidéo

Adobe Premiere

Adobe After Effects

Adobe Creative Suite