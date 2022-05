Pierre-François VAN UYMEERSCH

Arrivé au terme de ma vie de salarié, j'ai décidé de continuer ma vie professionnelle en tant qu'indépendant.

Mon activité actuelle de formateur en est d'ailleurs la suite logique.



Une formation à des outils tels que la bureautique ne se limite pas à l'apprentissage de techniques, mais repose aussi sur une réflexion sur la place de ces outils dans un environnement professionnel en évolution constante.

Dans ce contexte, la bureautique est présentée comme le moyen d'être mieux documenté, d'être plus efficace, plus fiable, etc dans un milieu professionnel en mutation rapide.