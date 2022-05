Pierre-François YERNAUX

Evoluant depuis plus de 15 ans dans le monde des achats et du commerce international, j’ai souhaité élargir le champ demes compétences en 2013, en suivant le programme du Maste 2 RH et Gestion de la relation à l’IAE d’ Aix.

Aujourd’hui, acheteur dédié à l’ETO (prototypes) et packaging dans l’industrie biopharmaceutique, mes missions nécessitent une attention particulière aux projets clients, une gestion fine des relations internes comme externes, une forte réactivité et beaucoup de flexibilité.





Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Achats

Management

RH Management

Powerpoint Management

Microsoft Excel

Kanban

N�gociation