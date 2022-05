Pierre-Frédéric ROUBERTIES

Fort de quinze ans d'expérience dans de grands groupes internationaux, j'ai développé des connaissances dans la gestion des équipes, l'optimisation de l'organisation pour la performance de l'entreprise, la gestion de projet, et l'usage des technologies de l'information au services de toutes les fonctions de l'entreprise (que j'ai appris à connaître au travers des nombreux projets informatiques).

Je me passionne pour l'entrepreneuriat et en 2008, j'ai souhaité valider mes connaissances apprises sur le terrain sur l'administration d'entreprise (stratégie, marketing, finance, ...) par un MBA à l'Essec.



Expert en organisation et en informatique, je cherche à mettre mes compétences au service du tissu des TPE/PME régionales qui font vivre notre économie ...



Mes compétences :

entrepreneuriat

Performance

Systèmes d'Information

Transformation d'entreprise