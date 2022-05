Pierre FRICARD

Je présente un fort intérêt pour le domaine industriel et je suis passionné par l'automobile et ses dérivés. J'ai par ailleurs un intérêt particulier pour les véhicules dédiés au transport de marchandises (Véhicules Utilitaires et Poids Lourds).



Marketing Produit, Marketing Communication, Commerce.



https://www.linkedin.com/in/pierrefricard



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Marketing

Management

SAP

Economie

Microsoft Dynamics CRM

Automobile