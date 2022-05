Pierre FRICK

Graphiste freelance passionné, je travaille en tant que graphiste d'interface (UI & UX) sur des projets mobile, web, mais également dans l'interface de jeu vidéo (ergonomie / design / charte graphique). Je réalise également des projets print.



D'une formation artistique (licence Arts Plastiques) puis professionnelle et multimédia (Master Multimédia), j'ai d'abord beaucoup dessiné sur supports traditionnels. Je me suis ensuite dirigé vers le digital en découvrant sa variété de réalisation.



J'ai eu l'occasion de faire de l'illustration digitale, du "speed painting", mais également , de participer a des projets pluri-disciplinaires tel qu'avec l'Oculus Rift, mais aussi dans le maquettage, le digital publishing, le motion design, la conception d'application mobile ou de magazine, la musique (avec un enregistrement d'album en studio).



Je tente de travailler avec l'essentiel de ces différents domaines pour créer des formes de communications originales et efficaces.



Mes compétences :

Motion design

Web design

Wordpress

Maquettage

Mise en page

Graphisme print

Ui design

Ux design

Design graphique

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Illustration vectorielle