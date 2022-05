Pierre FRITSCH

Que ce soit un site vitrine, e-commerce, une application web ou mobile : l’interface c’est le produit ! Et je souhaite à tout produit de remplir son rôle en répondant au mieux aux besoins des utilisateurs.



En gros je fais ce genre de choses : UX Design, accompagnement dans la phase de conception et réalisation de prototypes. Design d'interface et ergonomie. Développement Front-end, intégration HTML/CSS et Javascript.



Et sinon... j’essaie d’avoir un impact positif, j’ai adoré être un Cube (http://www.wearecube.ch/ ) dans une boîte de Puzzle (https://www.puzzle.ch/de/ ). Je suis parfois un Oiseau voyageur (http://www.hungrybirds.fr/ ), j’organise des Frontend Pizza (http://frontendpizza.ch/ ) et j’ai crée le site de Bande de joueurs avec des amis (https://bandedejoueurs.com/ ).



En savoir plus sur http://fritschpierre.com/



Mes compétences :

UX design (expérience utilisateur)

Ergonomie

User interface design

Web design

Développement web

Responsive Design