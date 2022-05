Après plus de 25 ans passés dans l'informatique comme analyste programmeur, chef de projets et responsable informatique, j'ai totalement changé d'orientation.

Je suis devenu directeur d'un établissement de réinsertion professionnel pour personnes en situation de handicap psychique.

Travail absolument passionnent au service de personnes.

Mon travail consistait à gérer l’établissement d’un point de vue financier, son organisation, le management de l’équipe d’encadrement (6 personnes) et la gestion des salariés que nous accueillons (30 personnes), l'accompagnement des personnes vers leur réinsertion professionnelle, la gestion des relations avec les organismes et institution de tutelle (AGEFIP, DIRRECT, Conseil général, Conseil régional, Mairies ...), relations clientèles.



Je suis actuellement en recherche d'emplois dans les domaines du handicap, la réinsertion professionnelle, l'aide sociale, l'accompagnement ou les services à la personne.



Pierre Frotté



07 81 58 25 04



Mes compétences :

AS 400

As400

ITIL

Sarbanes oxley

SOX

Gestion de projet

Informatique