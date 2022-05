Pierre FUZEAU

Je préside le Groupe Serda, une des premières sociétés expertes dans le management de l'information et des connaissances et dans le records management. Je suis également le directeur de publication du magazine Archimag et de la collection de guides pratiques (GED, records management, etc.). Je contribue à la conception des méthodologies spécialisées en conduite de projets dans ce domaine. Je représente également Serda dans le consortium de MARCHIVE© (re-conception des systèmes de records management dans les grandes administrations en Europe) conçu dans le cadre du programme Esprit IV de l'union européenne ansi que dans les instances de normalisation ISO / AFNOR (notamment CG46/CN11 sur le records management dont j'assure la présidence actuellement). J'ai aussi enseigné à l'université d'Angers, à l'Isd de Tunis et à celle de Barcelone. Je suis enfin diplômé de l'Ehess (l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales).



Mes compétences :

Archivage

Archivage électronique

Classement

Documentaire

ECM

Electronique

Gouvernance

Indexation

Intelligence économique

Knowledge Management

Management

Records management

Stockage

Veille