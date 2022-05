Pierre GABET

Depuis 2008: chef de projet développement et industrialisations nouveaux produits chez Bosch Rexroth: conception et lancement d'un distributeur hydraulique pour l'entreprise GIMA avec une industrialisation au Brésil



De 1999 à 2008: Développement structure, carrosserie et habillages intérieurs d'un nouvel autocar haut de gamme pour Irisbus (responsable technique d'une équipe de 10 personnes)



Mes compétences :

Architecture

CAO

Catia

catia V5

Conception

Encadrement

Fonderie

Hydraulique

Management

Mecano soudure

Pro Engineer

Soudure

Tôlerie