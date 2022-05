Pierre GABRIEL

Plus de 10 années passées au cœur de l'événementiel dans des fonctions marketing & communication après une solide expérience de développement commercial : c'est mon parcours. Organiser l'éphémère et le faire vivre, cela veut dire au quotidien : gestion d'équipe et de budget, gestion de partenariats, élaboration de plans de communication et de marketing direct, analyses marketing, missions opérationnelles lors d'événements et bien sûr Contact.



Mes compétences :

Salons professionnels

Développement commercial

Marketing

Communication

Travail d'équipe

Gestion budgétaire

Organisation

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Rigueur