Pierre GABRIEL

Assistance Technique sur Site de production. Formation Technique et Théorique Peinture Industrielle. Formation Technique Matériel d'Application.

Mon cursus m'a permis d'acquérir les connaissances et le savoir faire dans le domaine de l'application peinture liquide, l'assistance technique et la formation du personnel sur ligne de peinture ainsi que les services Méthodes & Qualité.

Cette année j'ai décidé de valider mes acquis par une Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines option Formateur en Milieu Professionnel ( en cours ).



Mes compétences :

Transmission du savoir

Mise en place de process de contôle de peinture av

Assistance technique

Création de support pédagogique

Formateur application peinture liquide

Conseil sur le choix des Matériels

Conseil sur le choix des systèmes de peinture

Formateur Matériel d'application peinture liquide