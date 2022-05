Thierry SAUZET

Mon métier :

-Concevoir des formations liées à l'application des peintures industrielles.

-Former les équipes de productions travaillants sur chaines de peintures des opérateurs au personnel encadrant.



Mon expérience de formateur en peinture industrielle m'a amené à me déplacer de nombreuses fois à travers le monde amérique latine , pays émergeants et J'ai pu ainsi constaté combien le savoir -faire "à la française" est considérable.....



Mes compétences :

Transmission du savoir

Empathie et sens de l'écoute

Expert technique

Auditeur

Automobile

Industrie

Aéronautique

Commercial

Organisme de formation