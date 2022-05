Thierry SAUZET

Bienvenue sur ma page Viadeo et merci de l'intérêt que vous portez à mon profil!



Diplômé fin 2011 de l'Ecole des Mines de Douai en spécialisation environnement et industrie et de l'Ecole de Management Audencia Nantes, et après une expérience de plus de deux ans comme ingénieur commercial, j'occupe actuellement le poste d'Asia Sales Representative à la division nucléaire de SRA SAVAC. Ce poste est basé à Shanghai, en Chine.



Aujourd'hui, la division nucléaire de SRA SAVAC c'est 185 collaborateurs, une expérience de 30 ans en maintenance nucléaire, une forte réactivité, un haut niveau de qualité, une présence internationale et un chiffre d’affaires de 30 millions d'euros en 2013.



La division nucléaire est un expert du lançage de générateur de vapeur et de l'inspection télévisuelle. Au quotidien, la division nucléaire conçoit et exploite des équipements qui permettent de mener à bien les opérations de maintenance.



