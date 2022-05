Pierre GALLANT

29 ans d’expérience en France et en Chine dans les domaines :

IT, management des projets et d’équipes, RH, logistique, organisation, achats, communication et négociation.



2 expatriations en Chine de 2,5 ans chacune (management) : 1 mission dans le Guangxi (IT), 1 mission dans le Guangdong (RH, communication et logistique).



Profil, caractéristiques :

- actif

- rigoureux

- disponible

- bonne faculté d'adaptation

- autonome



Langues :

- Français

- Anglais

- notions de Chinois



Mes compétences :

Chine

Logistique