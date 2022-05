Pierre GALLEY

Acteur de l'activité du métier de l'usinage depuis le début, mon évolution professionnelle complétée par une formation continue, une expérience de direction technique et de reprise d'entreprise me donne la capacité de tenir des postes à responsabilité à fort potentiel technique.

Pragmatique, je suis en permanence animé par la recherche de solution pour atteindre les objectifs définis.

Un parcours et une ascension progressive me donne le leader-chip nécessaire à l'animation d'équipe.



Mes compétences :

Responsable d'affaire

Assistance Technico-Commerciale

Expert de l'usinage