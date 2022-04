Isabelle PAUZE CARPINELLA

L'agence de com' et d'innovation Isabelle Pauze, stratégie communication & digital vous accompagne dans vos projets print et web.

Sa valeur ajoutée réside dans l’idée créative pour inventer votre communication, imaginer vos visuels, créer votre site internet, le référencer, réaliser vos campagnes de publicité multi-canaux et plans médias, vos relations presse, rédiger vos articles pour vos magazines, vos contenus web, pour les réseaux sociaux, filmer, photographier votre activité, vos réalisations, aménager vos salons…



Pour en savoir plusArray



Mes compétences :

Conseil en statégie communication et digital, dire