Sandra MABILON DUFFNER

Depuis 1989, je me suis toujours investie dans les emplois que j'ai occupés. Mes dynamisme, rigueur et sens des responsabilité m'ont permis d'évoluer en occupant, d'abord, un poste d'assistante de communication puis de productrice, chef de projets et de responsable de service en tant que chef de fabrication et, ensuite, de responsable opérationnelle.

J'ai eu l'occasion de mettre en place et de gérer des opérations aussi bien dans la communication corporate, interne, grand public et de marketing opérationnel ainsi que des opérations de fidélisation.

De plus, je me suis également occupée de la gestion du lancement de la marque JOA. Marque intégrant : JOAGroupe, JOACasino et JOAClub.

Lors de mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler pour des clients d'univers aussi divers que variés tels que l'immobilier, l'industrie, l'automobile, un domaine skiable, la Foire de St-Etienne, la grande distribution ou, plus récemment pour un casinotier et bien d'autres...

J'ai une grande expertise "réseau" acquise en travaillant avec des enseignes comme Maurice Melone, Dafy Moto, Jean Delatour, Tac, Renault, Jardineries Vilmorin, Continent, Leclerc, Stoc, Champion...

