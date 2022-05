Pierre GAMARD

Actuellement acheteur international chez Wurth Elektronik France, et jeune diplômé(avec mention) d'une Licence de développement international de l'entreprise vers les marchés émergents.



Très intéressé par les pays de l'Est, je suis notamment parti vivre pendant 6 mois en Lituanie où j'ai continué mon cursus scolaire au sein de l'université Vytautas Magnus University à Kaunas en section économie. J'étais aussi stagiaire dans un centre culturel Français en tant qu'organisateur événementielle.



Je souhaiterais dans l'avenir compléter mon parcours par des expériences à l'étranger. Notamment dans les B.R.I.C



Passionné par l'automobile ainsi que le ski et le sport en général. Je viens de commencer la pratique de l'escalade qui convient parfaitement aux valeurs que je poursuis. Dépassement de soi même, aussi bien sur le plan physique que psychologique.



Ayant des parents entrepreneurs, je connais la valeur du travail et à énormément d'ambition pour le futur.



Avide de connaissance, j'espère trouver une entreprise qui me permettra de m'épanouir et réaliser mes projets.



Mes compétences :

logistique

motivation

VIE

transport

Achats

international

management

optimisation