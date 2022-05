Pierre GARCIA

Transformez votre box ADSL en système de sécurité haut de gamme, agréé par votre assurance, et connecté 24h/24 et 7j/7 à notre Centre de Contrôle.



Sur votre smartphone ou votre tablette, visualisez vos caméras et pilotez tous les équipements électriques de votre domicile.



Nous cherchons des installateurs - distributeurs dans toute la France : Rejoignez nous !



mydom.co



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Alarme intrusion et domotique

Vidéosurveillance

Communication

Marketing

Sécurité

Recrutement

Management

Formation