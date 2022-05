Pierre GARCIA

J'ai ete recruté au sein du LCSB, en qualité de collaborateur scientifique pour y établir une plateforme de neuropathologie afin d'étudier des modèles murins d'Alzheimer, Parkinson et de Démence a corps de Lewy. J'ai développé une technique dánalyse histologique qui peut substitutuer la stéréologie non biaisée( 5 a 6 fois plus rapide et qui a un cout diminué d'environ 95%). Je suis également en charge de la gestion technique des infrastructures du laboratoire, de la gestion du personnel scientifique (thésard, postdoc). Je suis également co-coordinateur dans des projets internationaux (Helholtz Center Munich /Braunsweig; DZNE Bonn) et impliqué dans la direction scientifique de mon équipe. Mon contrat dans mon institution se terminera en 2018.



Je suis actuellement en CDD et je recherche dans mon temps libre a exercer une activité de consultant ou à obtenir un poste stable CDI en recherche neuropathologie.



Mes thèmes de prédilection, variés, sont : le fonctionnement des substrats neurobiologiques des Mémoires, les maladies neurodégénératives, l'étude de la neurogénèse hippocampique, l’épileptogénèse, ainsi que les modifications sous-jacentes à l’établissement des maladies mentales humaines (addiction, schizophrénie, dépression ou TOC). La compréhension de ces phénomènes à tous les niveaux (génétique, moléculaire, subcellulaire, synaptique et cellulaire, réseaux neuronaux et gliaux, fonctionnel…) est un challenge qui me passionne et constitue ma principale motivation.

Fort d'une expérience dans l'étude des mémoires, je maitrise des outils clés d'investigations in vivo tels que la chirurgie stéréotaxique chez le Rongeur, diverses méthodes de prélèvements tissulaires, et l'étude fonctionnelle du cerveau en combiant des approches de différente nature: comportementales, histologiques biochimiques,transcriptomiques et métabolomiques.

Ma curiosité de la compréhension des mécanismes intimes des mémoires aux niveaux structural (substrat =cerveau), moléculaire ou génétique, m'a orienté vers un sujet de thèse traitant des dysfonctionnements de la mémoire dans le cadre de la Maladie d'Alzheimer au sein d'une équipe spécialisée sur les interactions Lipides-Neurodégénérescence. Au cours de cette Thèse, j'ai axé ma recherche sur la démonstration de la preuve de concept qu'il était possible de désigner des approches neuroprotectrices efficaces non basées sur la modification de la pathologie amyloïde. L'aspect target validation-neuroprotection m'a enormement plu et j'ai ainsi souhaité continuer dans le développement de strategies neuroprotectrices dans le cadre des maladies neurodegenerative.

Ainsi j'ai été engagé comme chercheur en pharmacologie dans une startup de l'Université de Luxembourg, Axoglia Therapeutics. Mon rôle était de développer des modèles in vivo de Maladie de Parkinson et de désigner les études visant a demontrer le potentiel neuroprocteur des composés screenés in vitro par la firme. Toutefois après un an, la societe a deposé le bilan.



Je suis très désireux d'apprendre l'Electrophysiologie aussi bien in vitro qu'in vivo. En terme technique, je suis également intéressé par l'apprentissage des outils de Biologie Moléculaire en général et de Génétique Moderne (transgénèse et vecteurs modifiés), Imagerie Dynamique (calcique, confocale 4D) et Microscopie Electronique, Investigation chez l’Homme (EEG, stimulation magnétique transcranienne, IRMf, PET scan, prélèvements).



LANGUES :Anglais courant lu ecrit parlé,rudiments d’Allemand et d’Espagnol oral.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Chirurgie

Imagerie

Immunohistochimie

Neurosciences

Recherche

Biochimie

Gestion budgétaire

Communication orale

Logistique

Gestion de projet

Coordination de projets

Gestion d'équipe

Communication externe

Communication écrite