Pierre GARNIER

Professeur de tennis diplomé d'état second degré

Praticien programmation neuro linguistique

Directeur de centre de loisir



Mise en place au sein de mon club de nombreuses animations originales liées au tennis .

Conseils auprès de clubs ambitieux dans la mise en place de projets sportifs adaptés .

Conseils auprès d'une grande marque d'équipementier tennis pour le suivi de la politique de promotion du groupe .



Depuis Avril 2014 lancement du matériel pédagogique PG by Marty Sports . Des produits originaux brevetés qui répondent aux nouveaux besoin des clubs et des enseignants au vu de l'évolution de l'enseignement .

Une page FB a été crée ( PG by Marty Sports ) afin de mieux visualiser ce matériel particulièrement innovant



Mes compétences :

Intuitu personae

Enseignement du tennis

Tennis

Gestion de projet

conception