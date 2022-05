Bonjour,



Mon métier est la mise en place de tous les outils industriels nécessaires à une production. De la définition jusqu'à la livraison clef en main au service fabrication.



En particulier:

gestion de projets, de ressources, de budgets,

formation des personnels,

maîtrise de la qualité et des délais,

amélioration des performances,

transferts de production,

réimplantation d'usine.



J'ai officié 21 ans durant dans l'industrie automobile (Michelin, Valeo, Faurecia, entre-autres), mes compétences sont bien sûr transposables à d'autres secteurs.



Je parle l'Allemand et je suis actuellement Chef de Projets Lean Manufacturing en Suisse alémanique dans le domaine de la transformations des tôles fines en inox et aluminium, principalement pour l'industrie médicale et l'instrumentation.



Pierre GARNIER



Mes compétences :

Fiabilité

Industrialisation

lean manufacturing

Methodes