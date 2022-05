Pierre GARNIER

Bienvenu à tous sur mon profil

je suis un ex-spécialiste du sciage forage de béton armé pour professionnels et particuliers.Aujourd'hui je suis indépendant en démonstration vente de scies et foreuses pour btp.Je fais toujours de la prestation de service.

Je conçois ou modifie aussi des machines et des outils diamantés selon les demandes des clients.Même mes fournisseurs me demandent du sur-mesure.

sincères salutations

Pierre



Mes compétences :

Créativité