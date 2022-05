Pierre GAUCHER

Étudiant de 22 ans issu d'une formation de gestionnaire dans le domaine sportif, J'ai eu l'occasion d'effectuer de nombreux stage qui m'ont permis de renforcer mes connaissances ainsi que mes compétences.

Je recherche d'ores et déjà un stage pour l'année a venir dans l'événementiel sportif.

Si je devais choisir un mot pour me définir, celui-ci serait Adaptabilité. En effet, je suis capable d’ajuster mes compétences théoriques et pratiques pour un poste d’aujourd’hui comme pour un poste de demain.

On me qualifie comme étant quelqu'un de dynamique, sociable, organisé et entreprenant.



Mes compétences :

Marketing sportif