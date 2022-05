Pierre GAUD

HOME LOGISTIC FRANCE est une marque déposée de Concept Exclusif économique offrant

toute la logistique (en terme de ressources et moyens) de la vente en direct, dans le

domaine de l’agencement de cuisines haut de gamme.

HOME LOGISTIC FRANCE, société de services aux entreprises, se positionne sur le marché des

professionnels artisans du bâtiment, de l’immobilier et des magasins de vente

d’électroménager et sanitaire.

HOME LOGISTIC FRANCE offre à cette catégorie de Professionnels en activité, la possibilité

d’accroître leurs chiffres d’affaires sans investissement avec à la clé, une rentabilité

supplémentaire.

Equipée d’un savoir-faire technique, commercial et, proposant des services/produits de grande qualité,

HOME LOGISTIC FRANCE peut répondre rapidement à une demande d’agencement en

fournissant aux clients des Professionnels Adhérents tous les services/produits indispensables à

une bonne réalisation. ….. « du Conseil à la Finition ».

Les Clients cherchent le meilleur rapport qualité prix services/produits et veulent une

conception très personnalisée, très fonctionnelle, de très bonne qualité, moderne,

contemporaine ou rustique, belle et résistante, couplée à un service de pose et après vente

irréprochable de proximité auprès d’un Partenaire HOME LOGISTIC FRANCE reconnu.

HOME LOGISTIC FRANCE est en mesure de suite d’apporter cette solution pour satisfaire Vos

Clients en vous assurant une rentabilité confortable.



